Una patch di God of War Ragnarok su PC migliora le prestazioni sulle CPU AMD Zen 1 e 2

Si tratta di uno dei problemi che erano stati riscontrati sin dal lancio di questa conversione e per certi versi curioso, dato che tra i processori coinvolti rientra anche il popolare Ryzen 5 3600, una CPU secondo molti vicina all'architettura di PS5. In ogni caso, l'aggiornamento pare risolvere parzialmente o del tutto il problema, dato che le note ufficiali recitano "sono state migliorate le performance dei processori AMD Zen1 e Zen2 nelle aree dove il gioco era CPU limited".

Jetpack Interactive ha pubblicato il sesto aggiornamento della versione PC di God of War Ragnarok che migliora le prestazioni del gioco con i processori di AMD con architettura Zen 1 e 2 .

Le altre novità dell'aggiornamento

Non è finita qui, perché l'aggiornamento ha migliorato la qualità della tassellazione mentre si viaggia nel Regno tra i Regni (altro problema segnalato anche nella nostra recensione di God of War Ragnarok su PC) che ora è equiparabile alla modalità Quality su PS5.

L'aggiornamento risolve anche una serie di crash dell'applicazione e alcuni problemi minori, come l'audio di un dialogo in un filmato che risultava troppo basso e un indicatore di attacco che non veniva visualizzato correttamente attivando la frame generation.

Rimanendo in casa di Kratos e Atreus, la serie Amazon Prime Video di God of War ha un nuovo showrunner dopo che i lavori sono ripartiti da zero.