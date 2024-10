Vampire Survivors: Ode to Castlevania è disponibile da oggi giusto in tempo per Halloween, trailer di lancio

Vampire Survivors: Ode to Castlevania è disponibile da oggi e non potrebbe esserci un modo migliore per celebrare Halloween in compagnia dei non-vampiri di Poncle, considerando che si tratta di un'espansione dedicata proprio alla principale fonte d'ispirazione per il celebre action, come ricorda anche il trailer di lancio dedicato.

Disponibile da oggi, 31 ottobre, ovvero proprio per Halloween, Ode to Castlevania è una grossa espansione che introduce nuovi personaggi e contenuti a tema con la celebre serie Konami, il tutto acquistabile al prezzo di 3,99 euro e in grado di arricchire notevolmente i contenuti originali.

Come dimostra anche il trailer, i riferimenti alla serie classica sono tanti, fra personaggi, sequenze animate, musiche, ambientazioni, sprite e ovviamente parodie in classico stile Vampire Survivors.