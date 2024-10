Dragon Quest 3 HD-2D Remake avrà Denuvo al lancio su PC, conferma Steam

Non sorprende più di tanto, considerando l'abitudine a ricorrere a tale sistema da parte del publisher nipponico, tuttavia la sua introduzione non mancherà di sollevare le solite polemiche da parte di una porzione del pubblico su PC.

In precedenza erano stati annunciati i requisiti ufficiali di Dragon Quest III HD-2D Remake ma era rimasto il mistero sulla presenza di Denuvo, il quale invece ora compare chiaramente nella sezione dedicata al sistema "DRM di terzi" come anti-tamper scelto da Square Enix per il suo nuovo remake dello storico gioco di ruolo, sulla sua pagina Steam dedicata .

Una caratteristica sempre dibattuta

I possibili effetti di Denuvo sulle prestazioni dei PC quando vengono utilizzati i giochi che sfruttano tale sistema continuano ad essere oggetto di discussione.

Di recente, la compagnia ha voluto smentire le critiche sostenendo che Denuvo è un vantaggio anche per i giocatori, ma la cosa non sembra aver convinto molto.

Fatto sta che anche Dragon Quest 3 HD-2D Remake sfrutterà il sistema in questione, sebbene sia probabile che venga adottato solo al lancio per proteggere il prezioso periodo iniziale delle vendite e possa forse essere eliminato in un secondo momento, come spesso accade.