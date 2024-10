Il videogioco Outlast diventerà un film, i primi dettagli sulla pellicola horror

Outlast - la serie di videogiochi horror di Red Barrels - è il prossimo franchise videoludico a fare il salto nel mondo cinematografico e diventare un film. È infatti in produzione una pellicola, con una collaborazione tra Lionsgate e Red Barrels.

Lo sceneggiatore principale della serie videoludica - JT Petty - lavorerà alla sceneggiatura del film col supporto di Roy Lee che ha lavorato a It (2017) e Late Night With The Devil (2023).