Gli esperti di Videogame Hunters, lo show retrogaming, saranno a Lucca Comics & Games

Amate il retrogaming e sarete al Lucca Comics & Games? Allora non dovete perdere in alcun modo l'occasione di andare sabato 2 novembre alle 14:00 presso il Cinema Centrale di Lucca per incontrare gli esperti del programma Videogame Hunters di Warner Bros. Discovery, che sarà visibile su Dmax da mercoledi 25 dicembre alle 21.25.

Videogame Hunters è "la prima serie factual dedicata all'universo del retrogaming in Italia, con protagonisti gli Arcade Story, il collettivo fondato da Antonio Nati". Sarà divisa in sei puntate da sessanta minuti. È realizzata da EiE Film per Warner Bros. Discovery.