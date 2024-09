Apple iPad Pro da 13 pollici con chip M4 è ora al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Tramite Amazon è ora possibile acquistare un Apple iPad Pro 13 pollici con chip M4 . Lo sconto segnalato è dell'11% rispetto al prezzo consigliato, ovvero uno sconto di 170€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 1.569€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche dell'Apple iPad Pro da 13 pollici

Questo modello dei tablet di Apple propone uno schermo da 13" di categoria Ultra Retina XDR e compatibilità con Apple Pencil Pro. Supporta ProMotion, la gamma cromatica P3 e True Tone. Sotto la scocca trovate un chip M4 con GPU da 10 core.

Apple iPad Pro da 13 pollici

iPad Pro ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l'ideale per scattare foto o registrare video 4K, anche in formato ProRes. Non mancano quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti.