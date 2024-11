Quest'anno non ci saranno annunci nel giorno di Mass Effect, per via del lancio di Dragon Age: The Veilguard

L'N7 Day si avvicina a grandi passi ma quest'anno Bioware non farà grossi annunci relativi alla serie Mass Effect, perché impegnata con il lancio di Dragon Age: The Veilguard, da pochi giorni arrivato sul mercato. Per chi non lo conoscesse, l'N7 Day è il giorno in cui i fan e gli sviluppatori di Mass Effect dimostrano il loro amore per la serie. Viene celebrato il 7 novembre (November, 7 in inglese) di ogni anno e il nome viene da un corpo speciale, chiamato appunto N7, importantissimo per la serie fantascientifica.