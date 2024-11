Amano Corpus Animae: com'è la mostra di Yoshitaka Amano a Milano

Insomma, le vite che ha vissuto sono migliaia come lo sono le sue specializzazioni, dal momento che si tratta di un creativo poliedrico che nel corso della carriera - al culmine della quale, verso la metà degli anni '90, era l'artista più pagato al mondo - si è confrontato con la maggior parte delle tecniche espressive. E ora tutte queste vite hanno trovato una casa temporanea in Italia, per la precisione alla Fabbrica del Vapore di Milano: abbiamo visitato in anteprima assieme all'artista la mostra Amano Corpus Animae , che rimarrà in città dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025.

Ma Yoshitaka Amano non è solamente il concept artist di Final Fantasy: è stato anche il disegnatore di Angel's Egg di Mamoru Oshii, l'acquerello per Demon City Shinjuku e Vampire Hunter D, ha collaborato con Neil Gaiman alla realizzazione del romanzo illustrato The Sandman: The Dream Hunters, ha prestato la sua arte a Marvel e DC Comics, ha ideato le copertine dei CD musicali per diverse band, ha addirittura curato una copertina e un inserto di Vogue Italia prima di prestare i suoi servizi a Wizards of the Coast in una carta di Magic: The Gathering.

Yoshitaka Amano è sempre stato un artista molto naif, una di quelle persone quasi restie a riconoscere pubblicamente la propria grandezza, determinato a rimanere prima di tutto un appassionato e un ricercatore nel campo dell'arte, volenteroso di rendere costantemente tributo a ciò che ha catturato la sua attenzione nel corso dei decenni, nonché timido - talvolta addirittura imperscrutabile - quando si tratta di esplorare in profondità la sua produzione. Storicamente, quando gli si pongono domande riguardo periodi specifici o determinate opere, la risposta più frequente è che "non ricorda", come se i disegni avessero preso forma spontaneamente.

La mostra

La mostra, curata da Fabio Viola e progettata dal POLI.design, si articola in quattro sezioni principali, pensate per dare forma a particolari anime creative o istantanee di fasi della vita di Yoshitaka Amano: The Boy From Shizuoka, At the Origins of the Myth, Icons e Game Master, alle quali si affianca Free Spirit, che raccoglie opere sparse datate dal 1981 a oggi che mettono in evidenza la natura libera e poliedrica dell'artista.

La sezione The Boy From Shizuoka raccoglie prevalentemente il lavoro di Amano presso il celebre studio d'animazione Tatsunoko, raccogliendo sì i primi disegni retribuiti, ma anche e soprattutto illustrazioni e anime cel (ovvero i frame originali degli anime) relativi a opere come la serie Time Bokan, Kashi no Ki Mokku - noto in Italia come Le Nuove Avventure di Pinocchio - ma anche Casshan di Hiroshi Sasagawa e tantissimi altri progetti realizzati dalla casa di produzione giapponese. Si tratta in buona sostanza di una celebrazione del debutto come professionista a tutti gli effetti, una parentesi che purtroppo mancò di corrispondere all'effettivo riconoscimento sul fronte nazionale e internazionale.

La vera consacrazione arrivò infatti a partire dal 1983, attraverso i design relativi alla serie di romanzi Vampire Hunter D di Hideyuki Kikuchi poi divenuti OAV, nonché la co-creazione del lungometraggio Angel's Egg di Mamoru Oshii nel 1985. Queste sono le sole pietre angolari su cui si fonda la sezione At the Origins of the Myth, interamente incentrata su concept e disegni relativi a questa coppia di opere al fine d'inquadrare il momento specifico in cui ha preso forma l'inconfondibile stile di Amano, quello che gli avrebbe consentito di far breccia anche nel pubblico d'oltreoceano.

Ed è proprio per questa ragione che la mostra sacrifica la fedeltà alla linea del tempo per fare un balzo in avanti, raccontando attraverso la sezione Icons le opere più rappresentative della sua contaminazione occidentale. È qui che sono ospitate le tavole originali di The Sandman: The Dream Hunters di Neil Gaiman, gli splendidi disegni originali relativi alle copertine alternative DC Comics per brand come Batman e Superman, nonché i frutti della collaborazione con Rucka legata a personaggi Marvel come Wolverine ed Elektra. C'è spazio anche per altre collaborazioni, a partire dall'interpretazione di Amano di Lara Croft, passando per le illustrazioni per Vogue e Wizards of the Coast, per arrivare infine a lavori molto più recenti, come il tributo in acrilico al film La Forma dell'Acqua di Benicio Del Toro.

Uno dei primi schizzi della scena d'apertura di Final Fantasy X

Ben consapevoli dell'impatto della sezione successiva, gli organizzatori hanno scelto di posizionare poco prima del finale il segmento Game Master, ovviamente dedicato al rapporto indissolubile fra Yoshitaka Amano e il medium videogioco. Dopo aver esplorato brevemente alcune fra le sue partecipazioni meno note, come per esempio quella dalle parti di Front Mission per Super NES, il percorso s'infila in un tunnel che si potrebbe tranquillamente paragonare a una verticale a tema Final Fantasy.

Camminando fra i supporti basculanti si passa infatti attraverso l'interezza della saga di Square Enix, dal primo fino al sedicesimo capitolo numerato, confrontandosi con i concept originali dei loghi - impressionante quello di Final Fantasy VI - per poi osservarli impressi direttamente sulle copertine dei videogiochi. Il tutto, ovviamente, corredato da una pioggia di artwork relativi ai protagonisti e alle ambientazioni più amate della serie, capaci di aprire uno spiraglio sui lampi d'immaginario che si sono tradotti nei mondi interattivi, dalle silhouette di Tidus e dei suoi compagni di viaggio fino a un Sephiroth scevro dell'influenza di Tetsuya Nomura.