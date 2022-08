Saints Row è piaciuto ai redattori di Famitsu, ecco i voti dell'ultimo numero

Il reboot di Saints Row è piaciuto ai redattori della rivista giapponese Famitsu, a giudicare dai voti che sono stati assegnati al gioco: un sonante 10, due 9 e un 8, per un totale di 36/40: decisamente più alto della media occidentale. Ecco tutte le recensioni del numero 1761:

Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix (PS5, PS4, Switch) - 7/7/7/6 [27/40]

SD Gundam Battle Alliance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Saints Row (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/8/10/9 [36/40]

Way of the Hunter (PS5, Xbox Series) - 8/8/8/6 [30/40]

Nella nostra recensione di Saints Row abbiamo sottolineato la natura caciarona dell'open world realizzato da Volition, ma al contempo la sua struttura datata e i tanti problemi tecnici che minano la godibilità dell'esperienza.

Che dire degli altri titoli recensiti da Famitsu? SD Gundam Battle Alliance è l'ultimo tie-in dedicato alla serie Sunrise, in questo caso un action RPG con i Gundam in versione chibi, o super deformed che dir si voglia: per lui quattro 8 e un totale di 32/40.

Meno bene è andata alla simulazione di caccia Way of the Hunter, che oltre a tre 8 ha ricevuto un 6, scendendo dunque a un pur discreto 30/40. Sviluppato da Nine Rocks Games, il gioco consente di divere "l'autentica esperienza di una battuta di caccia negli USA e in Europa, esplorando ampi scenari popolati da una fauna straordinariamente realistica."