Call of Duty: Modern Warfare 2, molti video di gameplay trafugati spuntano online

Mancano ancora diverse settimane al lancio, ma sembra che molti video di gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2 siano stati trafugati e stiano spuntando online: a lanciare l'allarme è stato il leaker Tom Henderson.

In attesa della presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2 fissata al 15 settembre, il mondo dei social e YouTube potrebbero dunque trasformarsi rapidamente in un campo minato per gli appassionati della serie che non desiderano spoiler di alcun tipo sul nuovo episodio.

Certo, per il momento pare che i filmati siano relativi unicamente al comparto multiplayer del gioco, quello soggetto a fasi di testing più fitte da qui all'uscita del 28 ottobre, ma a un certo punto potrebbero spuntare anche sequenze relative alla campagna.

Curiosamente, per Tom Henderson è un mistero il motivo per cui le fonti che stanno pubblicando i video abbiano deciso soltanto ora di tirare fuori i materiali che sono in loro possesso evidentemente già da molto tempo, mesi addirittura.

In effetti è da parecchio che i vari leaker e insider riportano notizie relative al prossimo episodio della serie Activision, un vero e proprio bersaglio da questo punto di vista a causa della grande popolarità del brand.

