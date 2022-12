Battlefield 2042: il prossimo evento mid-season ha una data, da un leaker

Il sito Insider-Gaming, gestito dal giornalista/insider Tom Henderson, ha riferito alcuni dettagli e la data per il prossimo evento mid-season di Battlefield 2042, che si dovrebbe tenere il 22 dicembre 2022, dunque fra pochi giorni.

Considerando la tempistica, se questa venisse confermata è probabile che un annuncio ufficiale debba arrivare da EA o DICE nei prossimi giorni.

L'evento andrà avanti dal 22 dicembre fino al 10 gennaio e dovrebbe proporre opzioni di gioco simili a quelle viste per l'evento "Liquidator", in base a quanto riferito.

Per quanto riguarda i dettagli sui contenuti, in particolare, dal dataminer Temporyal arrivano alcune nuove informazioni, ovviamente non in via ufficiale. Si parla 8 skin previste di cui quattro particolarmente rare, appartenenti al set "Black Storm":

Death (Casper)

Pestilence (Falck)

War (Mackay)

Famine (Lis)

Le altre skin fanno invece parte del set "Nordvik Control Corps" e comprendono:

Bulwark (Boris)

Archangel (Sundance)

Dominant Eye (Lis)

Overseer (Irish)

L'evento successivo è previsto per la fine di gennaio 2023 e dovrebbe trattarsi dell'update 3.2, con la reintroduzione delle Classi in Battlefield 2042. Ricordiamo che il gioco è disponibile su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play dal 22 novembre 2022.