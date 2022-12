Dead Space Remake: le donne appaiono più anziane e meno formose, scatta la polemica

I recenti video emersi su Dead Space Remake hanno messo in evidenza un aspetto particolare di questa operazione di rielaborazione da parte di Motive: i personaggi femminili sono stati modificati, apparendo più anziani e meno formosi, almeno per quanto riguarda due casi principali.

La questione, emersa soprattutto con il video che mostra i primi 18 minuti di gioco, è stata colta subito da diversi fan e appassionati della serie, che non hanno mancato di farla notare, facendo anche partire una polemica al momento ancora marginale ma che potrebbe ingrandirsi nei prossimi giorni. In particolare, colpisce la modifica effettuata su Nicole Brennan, la partner del protagonista Isaac Clarke e colei che, con la sua misteriosa scomparsa, spinge il nostro eroe e lanciarsi in mezzo agli orrori cosmici del gioco.

Nicole è stata nettamente modificata in Dead Space Remake rispetto alla versione originale, apparendo come una signora decisamente più attempata rispetto a come si presentava in precedenza.

Nicole Brennan: sopra la versione di Dead Space Remake, sotto quella originale

Non è detto che la nuova rappresentazione non sia più in linea con il personaggio: l'età di Nicole non è nota in maniera ufficiali, ma molti pensano che abbia circa 39 anni, visto il suo ruolo, l'attività passata e il fatto che anche Isaac sia sui 40 anni.

Se così fosse, un certo "invecchiamento" rispetto all'aspetto giovanile dell'originale potrebbe avere senso, anche se in effetti la nuova Nicole sembra decisamente attempata. In ogni caso, questo ha ovviamente alimentato la polemica che circonda la rivisitazione dei modelli femminili che viene effettuata con una certa frequenza nei giochi moderni o nei remake.

Kendra Daniels: a sinistra la versione di Dead Space Remake, a destra l'originale

A soffiare sul fuoco arriva allora anche la rappresentazione di Kendra Daniels, l'agente che accompagna Isaac all'inizio di Dead Space: anche questa appare alquanto diverse nel remake, secondo vari utenti molto meno "femminile" e "formosa" rispetto alla versione originale.

Al di là dei gusti estetici e dell'effettivo fastidio che i grandi appassionati possono provare di fronte a un certo stravolgimento di alcune caratteristiche (in particolare Nicole è veramente molto diversa dall'originale), non mancano le teorie sul fatto che tali modifiche siano state effettuate per seguire una qualche "agenda" femminista, ovviamente. D'altra parte, bisogna dire che anche la visione originale di Nicole è piuttosto incerta, visto anche il netto cambiamento d'immagine che aveva già subito dal primo capitolo a Dead Space 2.