Dead Space Remake: video mostra i primi 18 minuti di gioco

IGN USA ed Eletronic Arts hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Dead Space Remake che ci mostra i primi diciotto minuti del gioco. Potete vederlo poco sotto.

Dead Space Remake, in questo video, è in versione PC ed è riprodotto in 4K e 60 FPS. Il video mostra l'inizio dell'avventura di Isaac, con subito una novità del remake: il nostro protagonista è doppiato e ha dei dialoghi, rispetto al gioco originale nel quale era completamente muto.

Ovviamente una grande differenza è anche la grafica, che punta molto di più al fotorealistmo e può avvantaggiarsi di tutta la potenza dei computer moderni, così come delle console PS5 e Xbox Series X|S.

I primi dieci minuti dell'inizio di Dead Space remake sono dedicati alla componente narrativa, come in originale, con Isaac e il suo team che arrivano sulla Ishimura per indagare sui problemi e la mancanza di comunicazioni. Il personaggio ottiene poi la propria arma e inizia così a fare a pezzi gli avversari.

Nel video possiamo vedere anche i nuovi effetti grafici, sia particellari che di smembramento e di luce, nettamente potenziati rispetto alla versione originale di Dead Space. Il video si chiude in modo anticlimatico, con Isaac che semplicemente entra in un corridoio e si ferma, ma è più che sufficiente per farci un'idea di qual è la qualità grafica del gioco e com'è giocare con una versione doppiata del personaggio.

Diteci, quali sono le vostre prime impressioni su Dead Space Remake? Ricordiamo che il gioco è atteso per il 27 gennaio 2023.

Da poco è uscito anche The Callisto Protocol che non pare aver convinto appieno il mondo.