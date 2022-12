The Witcher 3: il nostro video confronto tra PS4, PS5 e Xbox Series X

Sul canale YouTube di Multiplayer.it abbiamo caricato un video che mette a confronto la versione PS4 di The Witcher 3: Wild Hunt con quelle next-gen per PS5 e Xbox Series X, che abbiamo avuto modo di provare in esclusiva italiana presso gli studi di CD Projekt RED.

Il filmato confronta le versioni old e next-gen ed evidenzia le differenze dei preset grafici Prestazioni e Qualità RT per PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3. Come spiegato nel nostro provato in esclusiva della patch next-gen, la prima garantisce un framerate di 60 fps, mentre la seconda mira a migliorare la resa grafica generale, introducendo anche il ray tracing per l'illuminazione globale e l'occlusione ambientale, ma limitando il gioco a 30 fps. Oggi CD Projekt RED ha svelato anche ulteriori dettagli riguardo alla risoluzione su PS5 e Xbox Series X.

Purtroppo non abbiamo avuto ancora modo di testare (e quindi di presentare in questo video confronto) le versioni PC e Xbox Series S con applicata la patch next-gen, ma state certi che sarà nostra premura farlo in maniera dettagliata in fase di recensione.

Vi ricordiamo che la patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile su PC e console a partire dal 14 dicembre 2022. Oltre alle migliorie grafiche sono state introdotte alcune mod della community e modifiche di CD Projekt per rendere il gioco più moderno.