Google Pixel 7a, disponibile all'acquisto su Amazon Italia: vediamo prezzo e scheda tecnica

È finalmente possibile acquistare il nuovo smartphone della compagnia di Mountain View: Google Pixel 7a. Tramite Amazon Italia, potete ordinare il vostro dispositivo. Il prezzo è 509€. Lo potete trovare a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto.

Scheda tecnica Google Pixel 7a

Dimensioni: 152 x 72,9 x 9 mm

152 x 72,9 x 9 mm Peso: 193,5 grammi

193,5 grammi Display: AMOLED da 6,1" Risoluzione FHD+ 1080 x 2400 Refresh rate a 90 Hz Aspect Ratio 20:9

System on Chip: Google Tensor G2

Google Tensor G2 GPU: Mali-G710 MP7

Mali-G710 MP7 RAM: 8 GB di tipo LPDDR5

8 GB di tipo LPDDR5 Storage: 128 GB di tipo UFS 3.1

128 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 64 MP, f/1,89 Grandangolare Ultra-Wide 13 MP, f/2,2 120°

Fotocamera frontale: Principale Wide 13 MP, f/2,2 95°

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE/aptX HD

5.3 con A2DP/LE/aptX HD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Barometro, Prossimità, Luce Ambientale,Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Barometro, Prossimità, Luce Ambientale,Impronta Digitale Colori: Grigio antracite Bianco ghiaccio Celeste Corallo

Batteria: 4385 mAh

4385 mAh Memoria e prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 509€



Come vi abbiamo spiegato poi nella nostra recensione, "Google Pixel 7a potrebbe essere lo smartphone perfetto per molti utenti Android con il suo equilibrio quasi impeccabile tra prestazioni e usabilità e la capacità di rispondere in maniera adeguata alle necessità della maggior parte del pubblico. In un momento in cui è sempre più evidente quanto la potenza dei flagship sia spesso sovradimensionata rispetto alle reali esigenze dell'utente finale, il Pixel 7a riesce a dare il senso concreto di uno smartphone che è semplicemente bello e piacevole usare, senza perdersi tanto a confrontare schede tecniche, benchmark, megapixel, sensori e dettagli più o meno sostanziali."