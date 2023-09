iPhone 15 e 15 Plus annunciati ufficialmente, scopriamo i prezzi e tutte le novità

Come ampiamente annunciato, Apple ha annunciato iPhone 15 e 15 Plus durante il suo evento annuale di presentazione. La prima caratteristica che è stata evidenziata è il nuovo design , più arrotondato. Interessante la scelta di mostrare un modello rosa Barbie, decisamente in linea con lo spirito dei tempi.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

I colori dei nuovi iPhone

La parte frontale dei nuovi iPhone presenta la cosiddetta Dynamic Island, che mostra diverse informazioni in tempo reale. Il modello base offre un display da 6,1 pollici, quello Plus da 6,7 pollici, con un picco della luminosità dell'HDR di 1600 nits e un picco della luminosità all'aperto di 2000 nits, ossia due volte più brillante dell'iPhone 14.

Le colorazioni degli iPhone 15 sono rosa, giallo, verde, blu e nero. Le scocche sono realizzate in alluminio riciclato al 75%, mentre la batteria con cobalto riciclato al 100%. Anche la scheda logica è realizzata con materiale riciclato al 100%, a sottolineare l'ecologicità del prodotto.

Gli iPhone 15 godranno di una fotocamera da 48 megapixel, con un sensore quad-pixel e focus pixel al 100%. Gli utenti potranno usare i 48 megapixel per catturare immagini con zoom 2X di quali ottica. Gli amanti dei selfie saranno felici di sapere che c'è una modalità ritratto di nuova generazione, che individua automaticamente quando viene inquadrata una persona o un animale, consentendo di passare in modalità ritratto in una fase successiva. Miglioramenti anche per il sistema di messa a fuoco e per la gestione delle foto notturne.

Parlando di processore, iPhone 15 è mosso dall'A16 Bionic già visto in azione nell'iPhone 14 Pro. La durata della batteria non è stata svelata, ma pare che riuscirà a resistere un intero giorno. La batteria dell'iPhone 15 Plus durerà anche di più.

Apple ha parlato di miglioramenti per praticamente ogni aspetto degli iPhone, compresa la qualità dell'audio, che darà priorità alle voci grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Si potrà addirittura isolare la voce, filtrando tutti gli altri suoni.

Parlando di prese, gli iPhone 15 avranno una presa USB-C, ormai lo standard. Saranno ricaricabili attaccandoli ad altri apparecchi di Apple, come gli ultimi AirPods.

Parlando di prezzi, quello di iPhone 15 partirà da 799 dollari per il modello da 128 GB, mentre quello di iPhone 15 Plus da 899 dollari, sempre per 128 GB.