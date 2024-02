Devil May Cry 4 e Devil May Cry 3 Special Edition rimossi da Steam, Capcom non ha dato motivazioni

L'editore giapponese Capcom ha rimosso da Steam Devil May Cry 4 e Devil May Cry 3 Special Edition, senza fornire motivazioni in merito a questa scelta. Naturalmente entrambi i giochi rimangono scaricabili da chi li ha acquistati in passato.

Entrambi i titoli rimangono comunque disponibili

Difficile fare ipotesi in casi del genere senza posizioni ufficiali, ma si può credere che la scelta di Capcom sia stata dettata dal non avere prodotti sovrapposti nel negozio. Entrambi i giochi sono infatti acquistabili in altre edizioni. Di Devil May Cry 4 esiste infatti una Special Edition, mentre Devil May Cry 3 Special Edition è incluso nella Devil May Cry HD Collection. Che sia semplicemente una scelta dettata dal voler fare un po' di ordine ed evitare che gli utenti si trovino di fronte a due opzioni di acquisto, senza sapere bene cosa fare?

Recentemente ha destato sensazione la rimozione dai negozi digitali di un altro gioco: Spec Ops: The Line. Anche in quel caso l'editore, nel caso 2K Games non aveva annunciato nulla, per poi spiegare la vera motivazione: la scadenza di alcune licenze, non rinnovate.