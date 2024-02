OnePlus 12R, la recensione dello smartphone Android che punta in alto

Contemporaneamente a OnePlus 12, nuovo top di gamma che abbiamo molto apprezzato nella nostra recensione, l'azienda cinese ha lanciato anche OnePlus 12R, fondamentalmente l'alternativa di fascia medio/alta. Parliamo di un posizionamento di listino di 699€ che colloca lo smartphone in una zona un po' scomoda del mercato, lontano dalla soglia psicologica dei 500€ della fascia media e molto vicino a riferimenti come il Pixel 8 di Google. Inevitabile quindi che le aspettative siano piuttosto elevate, poiché con queste premesse diventa necessario trovare un punto di equilibrio ideale tra prestazioni, hardware e esperienza d'uso tale da giustificare la spesa. OnePlus 12R ha quindi sulle spalle un compito arduo, senza dubbio. Sarà riuscito nell'impresa? Scopriamolo nella nostra recensione. OnePlus 12R è la nuova proposta per la fascia medio/alta

Caratteristiche tecniche OnePlus 12R ha una sceda tecnica quasi sovrapponibile a quella di OnePlus 11 OnePlus 12R presenta numerose analogie per quanto riguarda la scheda tecnica con OnePlus 11, e questa è una somiglianza che citeremo spesso e che rappresenta un fattore di forte riflessione riguardo al nuovo smartphone. Il SoC è lo stesso, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2 che l'anno scorso rappresentava il chip mobile più avanzato di casa Qualcomm. A pochi mesi di distanza questo primato non è più nelle sue mani, passato al più recente Snapdragon 8 Gen 3, ma stiamo parlando comunque di un SoC potentissimo, con risorse enormi a disposizione dell'utente e in grado quindi di garantire prestazioni di alto livello. Lato GPU troviamo sempre l'Adreno 740, ovviamente. Per quanto riguarda le memorie, dalle nostre parti OnePlus ha scelto di portare una sola versione, ovvero 16+256: la RAM è LPDDR5X mentre l'archiviazione è UFS 4.0, quindi le più veloci attualmente a disposizione sul mercato. La memoria non è espandibile. Fino a questo momento c'è ben poco da lamentarsi per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di OnePlus 12R, che evidentemente si posiziona non proprio nella fascia media, ma piuttosto in una via di mezzo tra quest'ultima e quella alta. Peccato invece per la presenza della porta USB Type-C 2.0, quindi con prestazioni più limitate rispetto alla 3.2 di OnePlus 12; però, anche in questo caso, la sovrapposizione è con OnePlus 11, che montava la stessa tecnologia. La confezione comprende anche il caricabatterie SUPERVOOC da 100W, mentre non è presente alcuna custodia, nemmeno quella semplice in silicone: strano che OnePlus abbia scelto di risparmiare proprio su un dettaglio così poco costoso ma che comunque accompagna molto spesso le dotazioni degli smartphone della concorrenza. La protezione IP65 è un po' deludente, ma non tanto quanto lo è stata sul flagship OnePlus 12 che, per prezzo e posizionamento, avrebbe meritato qualcosa in più. Nella fascia di mercato di OnePlus 12R la cosa è invece più accettabile. Scheda tecnica OnePlus 12R Dimensioni: 163.3 x 75.3 x 8.8 mm

163.3 x 75.3 x 8.8 mm Peso: 207 grammi

207 grammi Display: AMOLED da 6,78" Risoluzione FHD+ 1264 x 2780 Refresh rate a 120 Hz Luminosità tipica 1600 nit HBM, di picco 4500 nit Aspect Ratio 19,8:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 16 GB

16 GB Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.8 Ultrawide 8 MP, f/2.2, 112° Macro 2 MP, f/2.4

Fotocamera frontale: Principale Wide 16 MP, f/2.4

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6/7

802.11 a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth: 5.3 con A2DP, LE

5.3 con A2DP, LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Colori: Iron Gray Cool Blue

Batteria: 5500mAh

5500mAh Prezzo: 16 GB RAM + 256 GB | 699€



Design A sinistra OnePlus 12R, a destra OnePlus 12: si sarebbe potuto fare qualcosa di più per distinguere i modelli Dal punto di vista del design OnePlus 12R è davvero parecchio simile a OnePlus 12, che a sua volta è una diretta derivazione del predecessore OnePlus 11. Pur comprendendo il senso di una direzione estetica che garantisca una brand identity solida e riconoscibile, si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa di più per dare un minimo di personalità e qualche caratteristica distintiva a questo nuovo medio gamma. Sia chiaro, non parliamo affatto di uno smartphone brutto, tutt'altro: semplicemente, è quasi indistinguibile da almeno un paio di altri prodotti OnePlus. Ecco quindi che il retro ospita un'isola rotonda per gli obiettivi fotografici, collocata in maniera asimmetrica verso sinistra e collegata essa stessa alla cornice. Il telaio è in alluminio mentre la parte posteriore è in vetro: dal punto di vista dell'assemblaggio e della qualità costruttiva è quindi difficile muovere qualche critica a OnePlus 12R, che trasmette un feeling premium indiscutibile. La presenza dell'alert slider, ovvero dell'interruttore per passare da modalità silenziosa a vibrazione o suoneria, assicura anche su questo smartphone uno degli elementi più distintivi ed apprezzati dall'utenza affezionata a OnePlus. C'è anche un trasmettitore a infrarossi, utile per controllare gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici tramite l'app dedicata, per chi fosse interessato. La parte frontale ospita l'ampio display da 6,78 pollici con i bordi ricurvi, un altro fattore che, sebbene non sia apprezzato da tutti, sottolinea l'appartenenza del prodotto ad una fascia superiore. Il foro della fotocamera è centrale in alto. La protezione è garantita dal vetro Gorilla Glass Victus 2. Per quanto riguarda dimensioni e peso, rispetto all'impegnativo fratello maggiore OnePlus 12 siamo un passetto più indietro, con un'impronta del telefono leggermente più piccola e un peso che si ferma a 207 grammi: questo rende l'utilizzo del telefono più agevole anche con una mano sola, sebbene vada segnalata una particolare scivolosità che suggerisce di adottare quanto prima l'uso di una cover. La proposta di colori si compone di due varianti: Cool Blue, lucido e quindi soggetto a trattenere le impronte, e l'opaco Iron Gray grigio spazzolato, più resistente in questo aspetto.

Display Il display è eccellente, uno dei migliori dell'intero mercato Con ancora ben impressa l'ottima esperienza del display di OnePlus 12, ci siamo avvicinati a quello del 12R con sincera curiosità. È abbastanza evidente come l'azienda abbia scelto di mettere come priorità tale elemento su entrambi i rappresentati della sua nuova serie di smartphone, perché anche in questo telefono ci troviamo di fronte a un pannello eccellente e dotato di qualità del tutto analoghe. Pur di pochissimo più piccolo (6,78 pollici contro i 6,82 del flagship), mantiene inalterate le altre caratteristiche a partire dalla tecnologia AMOLED LTPO, che permette di variare da 1 a 120 Hz di frequenza in base al contenuto visualizzato. La risoluzione è 2780 x 1264 pixel con 450 ppi e rapporto 19,8:9. Sono supportati HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. Proprio come OnePlus 12, anche in questo caso i valori di luminosità dichiarati sono molto alti: 1600 nit in HBM e 4500 di massima, anche se questo valore enorme trova realizzazione soltanto in piccole porzioni di schermo e in casi particolari, apparendo quindi più come una trovata di marketing. Sta di fatto che OnePlus 12R non manca di certo in luminosità, e il suo display si mantiene leggibilissimo anche sotto la luce diretta. Anche qui ritroviamo poi il supporto alla tecnologia ProXDR, che all'interno della galleria fotografica permette di aumentare la luminosità di aree specifiche delle foto garantendo un risultato quasi sempre piacevole e di maggiore impatto. Significativo inoltre che il pannello abbia guadagnato una valutazione di A+ da DisplayMate, che lo ha considerato come uno dei migliori display in assoluto sul mercato con un grado di eccellenza per quanto riguarda una lunga lista di caratteristiche. Insomma, stiamo parlando di un elemento di assoluto spicco che impreziosisce di molto l'offerta del telefono. Ottimo il sensore di impronte collocato sotto lo schermo, rapidissimo e molto preciso.

Fotocamera La fotocamera delude molto per quanto riguarda gli obiettivi secondari L'elemento fotografico è quello dove questo OnePlus 12R si discosta maggiormente dal pluri citato OnePlus 11, sebbene la camera principale sia la stessa: si tratta del rodatissimo e ottimo sensore Sony da 50 MP IMX890 ƒ/1.8 con stabilizzazione ottica, montato spesso in molti flagship e quindi una sorta di garanzia di qualità. Va detto che rispetto a OnePlus 11 qui manca la collaborazione con Hasselblad, con tutte le più o meno rilevanti caratteristiche che questa portava a livello di filtri, lenti e software. Quello che resta è comunque un sensore di altissimo valore, in grado di scattare immagini ottime in qualsiasi contesto. Ovviamente il meglio nasce da condizioni di luminosità ideale, nelle quali lo smartphone è capace di restituire scatti definiti e ricchi di dettagli, con colori saturi e un'ampia gamma cromatica. Ma anche in modalità notturna c'è poco di cui lamentarsi, perché il rumore si mantiene sempre su livelli bassi garantendo una definizione più che convincente; il software è inoltre in grado di gestire molto bene la luminosità artificiale, a ulteriore conferma della qualità di OnePlus in questo senso. Purtroppo le note positive dell'impianto fotografico di OnePlus 12R si fermano circa qui, perché le camere secondarie sono parecchio distanti dalla principale e si traducono nella ormai famigerata configurazione "cinese medio gamma" del X+8+2 MP, dove per X si intende una principale di qualità medio/alta accompagnata poi da una ultrawide da 8 MP e da una macro da 2 MP. Ed è proprio all'interno di questa specie di regola non scritta che si colloca questo nuovo smartphone. L'ultrawide da 8 MP è una Sony IMX355 da 112°, sensore spesso usato in questo ambito e davvero niente di particolarmente eccitante. È la stessa presente su OnePlus Nord 3, uno smartphone di fascia inferiore in cui il suo utilizzo è decisamente più accettabile. In ogni caso gli scatti sono sufficienti, abbastanza definiti anche se la riproduzione dei colori è molto meno convincente, con una saturazione scarsa che dona agli scatti minor impatto. La macro da 2 MP OMNIVISION OV02B è invece quasi improponibile, messa praticamente solo per far numero ma incomprensibile nella sua presenza: la qualità è pessima, con tanto rumore, poco definita e con una riproduzione dei colori slavata. Inoltre il fuoco fisso a 4 centimetri rende complicato realizzare immagini effettivamente nitide. Per fare scatti ravvicinati è molto meglio usare la camera principale che è in grado di lavorare anche da vicino, per cui in ultima analisi non c'è davvero un motivo valido per usare la macro su questo telefono. Per quanto riguarda i video, solo la camera principale può raggiungere i 4K a 60 FPS e i risultati sono molto validi, con colori saturi e ottima definizione e livello di dettaglio. La stabilizzazione fa poi un buon lavoro quindi si può restare soddisfatti. Al contrario l'ultrawide si ferma a 1080p 30 fps quindi è preferibile usarla solo in casi di assoluta necessità. Discreta infine la camera frontale da 16 MP ISOCELL 3P9, adeguata al suo ambito di utilizzo anche se un po' scarica sui colori. Anche in questo caso i video non vanno oltre i 1080p a 30 fps. +2

Batteria OnePlus 12R supporta la ricarica rapida a 100W Per quanto riguarda la batteria, OnePlus 12R sorprende con un modulo da ben 5500 mAh, che di fatto rappresenta la capacità più grande di qualsiasi altro smartphone della compagnia cinese. Un bel biglietto da visita per questo nuovo modello, che si traduce in un'autonomia davvero notevole che consente di arrivare ai due giorni di utilizzo in maniera piuttosto agevole. OnePlus 12R diventa di conseguenza una proposta molto intrigante proprio per chi ha bisogno di un telefono che non rischi di lasciare per strada, e che offra quindi una durata della batteria superiore alla media. A rendere ancora più interessante lo smartphone sotto questo punto di vista c'è la compatibilità con la ricarica ultraveloce 100W SUPERVOOC, un lusso in questa fascia di prezzo. Ad ogni modo, questa tecnologia permette di recuperare autonomia in maniera rapidissima, con circa 26 minuti per passare da 0 a 100%. Non è presente invece la ricarica wireless, esclusiva del più costoso flagship OnePlus 12.

Videogiochi Lo smartphone funziona benissimo coi videogiochi Le prestazioni di OnePlus 12R che abbiamo rilevato attraverso i nostri soliti benchmark dimostrano come lo smartphone si allinei ai risultati dei telefoni con Snapdragon 8 Gen 2, e quindi a quelle di OnePlus 11. D'altra parte parliamo di quello che l'anno scorso era il SoC mobile di punta di Qualcomm, quindi non ci sono davvero problemi sotto questo punto di vista e la longevità del dispositivo è assicurata. Ugualmente l'uso di memorie veloci non dà vita a nessun collo di bottiglia. Lo stress test di 3D Mark ha restituito una stabilità del 66%, e il grafico dimostra come al crescere della temperatura si verifichi un po' di thermal throttling, sebbene non molto rilevante. Di converso il lavoro dell'ampia camera a vapore per la dissipazione del calore è molto efficace, perché le temperature massime si mantengono entro i 40 gradi, quindi assolutamente accettabili e mai fastidiose. Di conseguenza i videogiochi girano senza nessun problema anche nel caso dei titoli più impegnativi, con settaggi grafici sempre al massimo o appena sotto. La modalità gioco in casa OnePlus si chiama HyperBoost Gaming Engine, ma al di là del nome funziona come quella di tanti altri produttori, ottimizzando le risorse dell'hardware e riducendo le distrazioni durante le sessioni.

Esperienza d'uso OnePlus 12R funziona sempre molto bene L'esperienza d'uso è perfettamente sovrapponibile a quella di OnePlus 12 di cui abbiamo parlato di recente, dal momento che anche in questo caso è presente la OxygenOS 14 basata su Android 14. Si tratta di una personalizzazione piacevole e sobria, ben organizzata e priva di bug, che quindi è in grado di rispondere alle necessità dell'utente sempre in maniera adeguata. La fluidità è impeccabile e durante il nostro test non abbiamo mai ravvisato problemi di sorta: il nostro giudizio quindi rimane positivo e continuiamo a trovare pertanto la OxygenOS e la gemella ColorOS tra le migliori declinazioni di Android attualmente sul mercato. Il supporto garantito è 3 anni di major release e 4 di patch di sicurezza, una longevità standard senza infamia e senza lode: sicuramente si sarebbe potuto fare qualcosa di più anche considerando la direzione mostrata da Google e Samsung. Infine il prezzo, che nell'unica versione in commercio da 16+256 si colloca a 699€: nel complesso, pur trovando in OnePlus 12R molti pregi, riteniamo che la cifra sia leggermente troppo alta, motivo per cui ci attendiamo una correzione dello street price piuttosto rapida. Al di là di questo, il problema più grosso di OnePlus 12R è l'esistenza sul mercato di OnePlus 11, che ormai ha raggiunto un prezzo analogo sul mercato, se non leggermente inferiore. Le caratteristiche dei due telefoni sono quasi identiche sotto moltissimi punti di vista e, dove OnePlus 12R vince su autonomia e display, OnePlus 11 si colloca parecchio davanti per quanto riguarda l'impianto fotografico, risultando più equilibrato. La durata del supporto software è la stessa. A queste condizioni, sinceramente crediamo che per la maggior parte dell'utenza sia preferibile scegliere il flagship dell'anno scorso.