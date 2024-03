La prenotazione di Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology su Amazon: sette giochi e custodia unica

È ora possibile fare la prenotazione di Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology (versione PC). La data di uscita è fissata per l'11 aprile 2024. Il prezzo al momento della scrittura di questa notizia è 64.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Facendo l'ordine ci si assicura di pagare il prezzo più basso che apparirà nella pagina prodotto sulla piattaforma. In altre parole, in caso di sconto questo si applicherà in automatico e in modo definitivo alla prenotazione. Il pagamento avverrà solo alla spedizione.