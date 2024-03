Steam Deck: oltre 14.000 giochi sono ora compatibili con il portatile Valve

Altri 9.416 risultano invece "giocabili", cosa che significa che "potrebbero richiedere delle modifiche alle impostazioni da effettuare dal giocatore". Dunque la maggior parte è ancora in quest'ultimo stato ma è chiaro che stanno aumentando i titoli che puntano a un supporto totale per Steam Deck fin da subito.

Come visibile anche attraverso SteamDB, che tiene traccia anche dei progressi fatti da Steam Deck, emerge che il totale dei giochi compatibili con Steam Deck ammonta ora a 14.023 titoli, tra i quali è da notare come 4.607 siano "verificati" da Valve , ovvero che "funzionano perfettamente su Steam Deck, già al lancio".

Cosa ci vuole per essere "verificati"

Steam Deck sembra essere destinato a rimanere uno standard

Da parte sua, Valve ha intenzione di effettuare una revisione completa del catalogo Steam anche nell'ottica di stabilire in maniera più chiara la compatibilità o meno dei giochi con Deck, in maniera da ampliare ulteriormente il supporto e integrare in maniera più definita il dispositivo nella piattaforma.

Per essere Verificati da Valve per Steam Deck, i giochi devono rispettare alcuni parametri, come il fatto di avere un sistema di controllo che preveda la mappatura sull'interfaccia di Deck, avere il supporto per le risoluzioni del display (1280x800 o 1280x720) in modo da avere anche testi leggibili, essere utilizzabile senza problemi anche attraverso launcher diversi e funzionare bene attraverso Proton, anche per quanto riguarda sistemi anti-cheat e altro.