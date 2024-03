Persona 3 Reload: il Pass Espansioni è disponibile all'acquisto e con Xbox Game Pass, ecco il prezzo

Il Pass Espansione di Persona 3 Reload da ora è disponibile per l'acquisto sui vari store digitali dove è disponibile il gioco e questo ci dà modo anche di conoscere il prezzo per il mercato europeo, ovvero 34,99 euro. I giocatori su PC e console Xbox abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare il pacchetto senza costi aggiuntivi.

Il Pass Espansione aggiungerà nuovi contenuti per Persona 3 Reload in tre fasi, con la prima già disponibile da oggi che include dei pacchetti con musiche da Persona 5 e Persona 4, mentre l'ultima prevista a settembre che andrà a introdurre l'Episode Aigis: The Answer, un epilogo ambientato dopo i titoli di coda del gioco base.

Va detto che il prezzo non particolarmente invitante, considerando che parliamo di elementi aggiuntivi in parte non essenziali, come costumi e musiche, e in parte fondamentali, come The Answer, che in molti speravano fosse già incluso nel gioco base.

A tal proposito, per stessa ammissione del producer Kazuhisa Wada, Episode Aigis: The Answer è parte integrante della storia principale, che dunque non sarebbe completa senza acquistare il DLC. Ha aggiunto anche che Atlus inizialmente stava valutando di integrare i contenuti in questione direttamente del gioco, salvo poi cambiare idea per dei "problemi" non meglio definiti.