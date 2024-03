PlayStation Store: disponibili gli Sconti di Primavera, con oltre 4.000 offerte per PS4 e PS5

Come promesso da oggi gli Sconti di Primavera del PlayStation Store sono disponibili per tutti i giocatori su PS4 e PS5 e in formato completo, dopo l'accesso anticipato riservato agli abbonati a PS Plus della scorsa settimana. Le promozioni questa volta coinvolgono più di 4.000 articoli tra giochi, DLC ed edizioni speciali. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Tra i titoli in offerta troviamo Alan Wake 2 a 47,99 euro, con una riduzione di prezzo del 20%. La stessa scontiscica è applicata anche alla versione Deluxe, acquistabile per 63,99 euro. Per Hogwarts Legacy invece lo sconto è del 50%, portando il prezzo della versione PS5 a 37,49 euro e di quello per PS4 a 34,99 euro.

Cambiando toni e genere, Persona 3 Reload è acquistabile per 52,49 euro, con uno sconto del 25% sul totale. Stesso indentico prezzo anche per Like a Dragon: Infinite Wealth e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per PS5.