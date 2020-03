Nintendo Direct: la cam girl che aveva riferito la cancellazione dell'E3 2020 fa trapelare il prossimo evento

Il nuovo Nintendo Direct potrebbe avvenire la settimana prossima, questo in base a quanto riferito da quella che sembra essere ormai una fonte molto affidabile, ovvero la cam girl Hot Girl Videos, salita alle luci della ribalta per aver correttamente previsto la cancellazione dell'E3 2020.



Non sappiamo bene come prendere la questione e ovviamente siamo più propensi a considerarla a questo punto una sorta di scherzo, ma il centro fatto con il leak della cancellazione dell'E3 2020 è stato talmente clamoroso da non farci trascurare questa affermazione della cam girl tanto a cuor leggero.



"Ci sarà un Nintendo Direct la prossima settimana con dei teaser e informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e forse anche un teaser su un gioco di Metroid?" Si legge nel tweet pubblicato nelle ore scorse dall'account in questione. "L'ho saputo da un tizio che ho chiamato cuck beta in webcam".



Il fatto che la gente continui a riferire leak videoludici a questa stessa cam girl, o "operatrice del sesso online", come si definisce, comincia ad essere piuttosto strano. Oppure potrebbe trattarsi di una stessa persona che evidentemente ha uno strano feticismo sessuale che lo porta a eccitarsi svelando segreti industriali riguardanti l'industria videoludica, chissà.



Fatto sta che, in effetti, c'era già un'altra voce di corridoio sui Nintendo Direct in precedenza che voleva due nuovi eventi previsti per marzo, uno dedicato alle produzioni indie per il 18 e un vero e proprio Nintendo Direct classico per il 26 marzo. Il primo è stato effettivamente semi-confermato con il Nintendo Indie World di oggi, anche se la data è risultata errata per sole 24 ore, ma questo in effetti incrementa le possibilità che verso la fine del mese possa esserci l'evento principale.



Visto il supporto di Hot Girl Videos, ormai leaker di alto profilo dell'industria videoludica, la questione si fa ancora più interessante, ancora più pensando che potrebbe contenere informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4.





There will be a Nintendo Direct next week with some teaser info about Breath Of The Wild 2, and supposedly a teaser about a Metroid game?

Learned from a guy I called a cuck beta over webcam



