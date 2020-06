Fortnite Stagione 3, Aquaman nel Pass Battaglia? Un indizio da Epic Games

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è davvero dietro l'angolo: il suo lancio è previsto per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno 2020. Intanto i fan si chiedono quali Skin saranno presenti nel Pass Battaglia a pagamento... un indizio di Epic Games, da questo punto di vista, sembra confermare la presenza di Aquaman.

Sì, Aquaman, l'eroe DC. Avete presente? Tridente, potere di comprendere il linguaggio delle creature marine, per metà atlantideo, acqua. Sembra tutto perfettamente in tema con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: difatti attualmente, dopo l'evento il dispositivo, la mappa è minacciata da una colonna oceanica.

La presenza di Aquaman sembra confermata da un recente teaser di Epic Games, che mostra un tridente dorato. Non un qualsiasi tridente, in verità: anche nei minimi particolari, sembra proprio quello di Aquaman. Per di più - e questo dovrebbe chiudere la questione - Jason Momoa, che ha interpretato il personaggio dell'omonimo film, ha ricondiviso su Instagram l'immagine dell'arma in questione.

Date praticamente per scontato l'arrivo di Aquaman su Fortnite, dunque: ma intanto guardate l'immagine in questione, e come sempre aspettatevi tanti altri dettagli nelle prossime ore e nella giornata di domani.