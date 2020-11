Xbox Series X e S disponibili da oggi, come ci ricorda lo spot "Dreams Within"

Oggi è sicuramente il giorno di Xbox Series X e Series S, le console di nuova generazione di Microsoft, finalmente disponibili nei negozi (per chi riuscirà a trovarle, visto che sono andate esaurite). Per festeggiare, la casa di Redmond ha pubblicato un nuovo trailer, chiamato "Dreams Within", realizzato registrando i display olografici piazzati sui tetti di alcune città del mondo, momento culmine dell'evento di lancio di questa notte.

Il video è dedicato alla storia di Xbox e mostra i loghi delle varie console, nonché l'evoluzione del loro design fino al monolite Xbox Series X. Oltre alle immagini, davvero molto belle, nel filmato trovano spazio anche delle parole che ci ricordano le caratteristiche chiave della console, come i caricamenti più veloci, il supporto dei 120fps, il ray tracing e altro ancora.

Il video in sé è davvero suggestivo, soprattutto pensando a come è stato realizzato. La parte migliore, comunque, è la scritta finale "Available now" che sancisce definitivamente l'inizio della nuova generazione di macchine da gioco. Si sono aperte le danze.