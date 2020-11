XIII disponibile da oggi, con nuovo trailer della modalità multiplayer

Il remake dello sparatutto in prima persona con elementi stealth XIII è disponibile da oggi per PC, Xbox One e PS4, come ci ricorda un nuovo trailer dedicato alla modalità multiplayer. La versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento, più precisamente nel corso del 2021.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa:

In questo remake del mitico cel-shaded FPS dle 2003, sarà possible calarsi ancora una volta nei panni di XIII, un uomo che ha perso la memorie e che sta cercando di fare luce sul suo passato e su uno dei più grandi complotti nella storia deli Stati Uniti. Sarà un'avventura misteriosa ed eccitante, che combina azione e destrezza lungo 34 livelli assolutamente fedeli al design originale. Da Brighton Beach alle basi militari fino al Grand Canyon, tutte le ambientazioni di XIII offrono un'esperienza di gioco davvero unica.

Grazie al moderno motore 3D, tutti gli elementi grafici del gioco si presentano rinnovati ma nel totale rispetto dell'iconico stile originakle in cel-shaded. Anche l'arsenale a disposizione di XIII è curato nei minimi dettagli, per soddisfare i giocatori più esigenti.

Non solo: sarà possibile realizzare sfide multigiocatore in split screen, fino a 4 giocatori contemporaneamente. Nel trailer di lancio si può dare una prima occhiata a questa nuova modalità di gioco.

La storia di XIII:

Il Paese è ancora sotto shock dopo l'omicidio del presidente Sheridan.

E tu ti svegli ferito e con una totale amnesia su una spiaggia della costa est. L'unico indizio sulla tua identità è il numero XIII tatuato sulla clavicola e la chiave di un armadietto. Nonostante la perdita di memoria, ti rendi conto che non tutto è stato dimenticato, a partire dal fatto che hai riflessi incredibilmente pronti, paragonabili a quelli di un agente governativo ben addestrato. Presto comincerai a ricostruire il tuo passato, scoprendo quale ruolo hai avuto nell'omicidio del presidente degli Stati Uniti e svelando la più incredibile cospirazione nella storia del tuo Paese. Calati nei panni di "XIII" - un uomo senza memoria della propria identità - e cerca di scoprire la verità sull'organizzazione di un'enorme cospirazione. Accompagna XIII alla ricerca della sua identità, attraverso una campagna in solitaria e una brutale battaglia online!