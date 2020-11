PS5 provata da Naomi Osaka e Michael B. Jordan, nuovo gameplay di Resident Evil Village

Sony ha pubblicato due nuovi spot di PS5, uno con Naomi Osaka e l'altro con Michael B. Jordan, in cui possiamo vedere i due vip giocare con la console. In uno dei due filmati si può vedere anche del gameplay inedito di Resident Evil Village, tanto per gradire.

Naomi Osaka è una tennista giapponese, tra le più forti del mondo. È nel suo filmato che, dal minuto 1:45, possiamo vedere Resident Evil Village in azione, apparentemente giocato da lei.

Michael Bakari Jordan è invece un attore statunitense noto per i Creed e per la partecipazione in alcuni film Marvel. Entrambi sono naturalmente entusiasti della console di Sony.

La parte più interessante dei video rimane comunque il nuovo gioco di Capcom, che si conferma essere un horror in prima persona, in linea con quanto visto in Resident Evil 7 biohazard. Vista la presenza nel materiale promozionale di PS5, è probabile che a breve ne conosceremo la data d'uscita, che dovrebbe cadere nella prima metà del 2021, COVID-19 permettendo.