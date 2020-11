PS5: Sony spiega lo streaming dei giochi verso PS4

Dopo aver acquistato PS5, non buttate via PS4 perché potrebbe tornarvi utile, visto che potrete giocarci ai titoli della console di nuova generazione in streaming. A svelarlo è stata Sony stessa nella FAQ ufficiale della console, aprendo un mondo di possibilità per chi possiederà entrambe.

Ad esempio si potrà posizionare PS5 in una stanza e giocare in un'altra con PS4, grazie alla riproduzione remota. A spiegare il tutto ci ha pensato Sony stessa:

Come funziona la Riproduzione remota su PS5?

I giocatori possono accedere alla propria PS5 da un PC o un dispositivo mobile tramite la Riproduzione remota, come per PS4. Con PS5, puoi anche accedere alla tua PS5 da una console PS4 o da un'altra PS5 tramite la Riproduzione remota.

Verranno apportate altre modifiche alla Riproduzione remota con il lancio di PS5?

Stiamo aggiornando la funzionalità di Riproduzione remota di PS4. Adesso, oltre a poter accedere alla tua PS4 da un PC o da un dispositivo mobile, PS4 può accedere anche ad altre console tramite la Riproduzione remota, direttamente dalla tua TV. Questa funzionalità include la possibilità di connettersi alla console PS5 e di riprodurre in streaming un gioco per PS5 sulla tua PS4.

Inoltre, la Riproduzione remota aggiungerà supporto per un massimo di tre utenti aggiuntivi nella sessione di Riproduzione remota, consentendo quindi agli utenti di accedere a titoli con multigiocatore locali tramite la Riproduzione remota.

Che dire? Ci sembra un'ottima possibilità che potrebbe avere più di qualche utilizzo pratico. Tra le altre informazioni apprese dalla FAQ, il consiglio di non acquistare un SSD per PS5, almeno per il momento e la mancanza di un browser web.