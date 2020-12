Super Smash Bros. Ultimate: update 10.1 disponibile, Sephiroth è qui

Alcuni giocatori già lo avevano ottenuto, ma ora è disponibile per tutti: parliamo di Sephiroth, nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate. Il guerriero di Final Fantasy 7 è infatti stato aggiunto, insieme a varie altre novità, tramite l'update 10.1.

Sephiroth, grazie all'update 10.1, non è l'unico elemento proveniente da Final Fantasy in arrivo all'interno di Super Smash Bros. Ultimate. Sono infatti stati aggiunti vari outfit ispirati ad altri amati personaggi, come Tifa e Aerith. Non mancano nuovi spiriti, evocazioni e modifiche.

Vediamo prima di tutto i nuovi spiriti che saranno disponibili nel negozio in-game:



Tifa

Barret

Aerith

Red XIII

Cid

Cait Sith

Yuffie

Vincent

The Turks & Rufus Shinra

Bahamut ZERO

Chocobo & Moogle

Shiva

Ifrit

Ora è possibile cambiare tra diversi artwork per lo spirito di Cloud. Inoltre, dopo l'acquisto, i seguenti contenuti scaricabili saranno presenti in Super Smash Bros. Ultimante grazie all'update 10.1:



Sephiroth Challenger Pack

Outfit di Barret

Outfit di Tifa

Outfit di Aerith

Cappello Chocobo

Cappello + Outfit di Geno

Viene inoltre aggiunta la possibilità di passare dall'opzione "Casuale tra tutte le canzoni" a "Casuale tra le mie canzoni" per gli stage Battlefield, Small Battlefield, Big Battlefield, Fina Destination.

