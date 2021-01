Resident Evil Village, la cover rivela un importante dettaglio su Chris Redfield

La cover di Resident Evil Village, spuntata online alcune ore fa, sembra confermare un importante dettaglio riguardante Chris Redfield, nella fattispecie una teoria che imperversava già da qualche settimana, dopo la pubblicazione dei primi artwork ufficiali.

Segue possibile spoiler su Resident Evil Village

Forse presente in forma giocabile nella prossima demo di Resident Evil Village, che includerà molto più gameplay, Chris potrebbe diventare un licantropo in questo nuovo capitolo della serie Capcom: un cambiamento importante per il personaggio, protagonista dell'originale Resident Evil.

In effetti l'artwork sembra molto chiaro: ci siamo fatti lo scrupolo di nasconderlo alla vista per evitare anticipazioni ma pare che Capcom non si preoccupi molto della cosa, avendolo appunto messo sulla copertina del gioco.

In che modo gli autori di Resident Evil Village gestiranno questa novità? È ancora presto per dirlo, sebbene qualche tempo fa siano usciti dei clamorosi leak con data di uscita, cutscene e persino il finale, dunque probabilmente si tratta di informazioni già disponibili.