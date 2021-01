Ghosts 'n Goblins Resurrection: secondo videodiario di sviluppo parla dello stile visivo e delle abilità

Capcom ha pubblicato il secondo diario di sviluppo di Ghosts 'n Goblins Resurrection, in cui il producer Peter Fabiano parla dello stile visivo e delle abilità del protagonista. Lo trovate in testa alla notizia.

Annunciato nel corso dei TGA 2020, Ghosts 'n Goblins Resurrection è il nuovo capitolo dell'acclamata serie nata negli anni '80 con il coin op Ghosts 'n Goblins. Si tratta di un titolo esclusivo per Nintendo Switch, disponibile in formato digitale sul Nintendo eShop a partire dal 25 febbraio 2021.

Stando a quanto svelato da Capcom finora, il gioco manterrà l'elevato tasso di sfida dei capitoli precedenti, che tante imprecazioni verso il cielo hanno ispirato ai videogiocatori. Sarà quindi un arcade molto classico, pensato sia per un pubblico nostalgico, sia per uno più moderno in cerca di qualcosa di alieno all'offerta media di videogiochi degli ultimi anni.