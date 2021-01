Meme di Bernie Sanders diventa un personaggio giocabile di Soulcalibur VI

Il meme di Bernie Sanders, da giorni di tendenza in rete, ha fatto il salto di qualità definitivo, diventando in un personaggio giocabile di Soulcalibur VI. No, davvero, non stiamo scherzando. Nel gioco è possibile giocare con Bernie Sanders seduto su di una sedia, nella sua iconica posa da inaugurazione della presidenza Biden.

Da notare che il personaggio in sé, introdotto in gioco da una mod dell'utente User619, è immobile, nel senso che manca di qualsiasi animazione. Potete comunque scaricarlo dal profilo Deviant Art dell'autore, specializzato nell'introdurre personaggi ameni nei picchiaduro.

Dopo l'installazione, la mod Bernie Sanders rimpiazzerà il personaggio custom maschile. Seguite le istruzioni fornite dal modder per andare sul sicuro, altrimenti limitatevi a vedere Sanders in azione in Soulcalibur 6 nel filmato sottostante, realizzato dal modder stesso.