Immortals Fenyx Rising, demo disponibile per console

Ubisoft ha lanciato la demo del suo recente action open world Immortals Fenyx Rising su Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Attualmente non ci sono demo per la versione PC e non sappiamo se ce ne sarà mai una. In realtà chi ha una buona connessione ha potuto provare in anteprima il gioco su Stadia usando il browser, ma non è proprio la stessa cosa.

I contenuti della demo sono gli stessi visti su Stadia, quindi consentono di saggiare un frammento del gioco, compresi alcuni dialoghi tra Zeus e Prometeo e lo scontro con un boss. Testabili anche molte abilità della protagonista, anche se l'editor del personaggio è completamente assente e, ovviamente, non si possono fare grossi progressi.

Eccovi i link per scaricare la demo di Immortals Fenyx Rising nei vari negozi digitali. Naturalmente scegliete quello della vostra console.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Immortals Fenyx Rising e vivete felici.