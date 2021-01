NVIDIA RTX 3070, 3080 e 3090: Founder's Edition rimosse dagli store europei

Le Founder's Edition delle RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 sono state rimosse da tutti gli store europei: un triste epilogo per una situazione che si protrae fin dal lancio delle GPU in questione.

Sappiamo che NVIDIA ha rimandato il lancio della RTX 3080 Ti per risolvere i problemi di disponibilità, ed è possibile che l'eliminazione delle FE rientri in questa strategia: ridurre la produzione di determinati modelli al fine di fornire la componentistica necessaria per le versioni custom.

Stando a quanto constatato da VideoCardz, l'unica Founder's Edition ancora a listino è la RTX 3090 sul sito polacco di NVIDIA, che tuttavia risulta sold out. Nessun altro rivenditore in Europa ha attualmente queste schede nel proprio catalogo.

Sono soltanto due le spiegazioni possibili: le GPU in questione sono esaurite e l'azienda ha deciso di rimuoverle dai vari retailer finché la situazione non si risolverà oppure, come ipotizzato prima, vuole fermarne completamente la produzione.

Sta di fatto che oggi come oggi procurarsi una RTX serie 30 è diventata davvero un'impresa, e nonostante le voci sulle ampie disponibilità delle RTX 3070 nei fatti le cose non sono andate così.