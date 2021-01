Terminator: Resistance per PS5 è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Terminator: Resistance per PS5 è stato rinviato: la data di uscita sarebbe dovuta essere il 26 marzo, ma il gioco non arriverà su PlayStation Store prima del 30 aprile.

Annunciato a dicembre, Terminator: Resistance Enhanced Edition approderà su PlayStation 5 con una grafica migliorata e una serie di contenuti inediti, fra cui la modalità Infiltrator, finora esclusiva dell'edizione PC.

I possessori del gioco per PlayStation 4 potranno effettuare l'upgrade alla versione Enhanced per PS5 gratuitamente, mentre nell'estate 2021 arriverà un nuovo DLC a pagamento per PC e per la nuova console Sony.

Nel dettaglio, Terminator: Resistance - Enhanced girerà a 4K e 60 fps, con caricamenti molto più rapidi e feature che andranno a sfruttare le peculiari capacità del controller DualSense.

Nella nostra recensione di Terminator: Resistance abbiamo trovato un prodotto derivativo e banale, che tuttavia parecchi utenti hanno apprezzato, forse anche per via della licenza ufficiale.