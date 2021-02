WandaVision: comparirà un importantissimo personaggio Marvel, lo svela Olsen

Elizabeth Olsen, star di WandaVision, ha affermato che possiamo aspettarci la comparsa di un importantissimo personaggio Marvel all'interno della serie di Disney+. Quanto grande? Be', per darvi un'idea dovremo fare uno spoiler relativo a The Mandalorian, quindi continuate a leggere solo se avete già visto l'intera seconda stagione di Star Wars o se non avete problemi con gli spoiler.

Bene. Se non temete in alcun modo gli spoiler, sappiate che Elisabeth Olsen ha affermato che il cameo che apparirà all'interno di WandaVision avrà lo stesso impatto della comparsa di Luke Skywalker all'interno del finale della seconda Stagione di The Mandalorian. In altre parole, si tratterebbe di un personaggio molto noto, importante per la saga e amato dai fan.

Le possibilità sono in realtà molte. Prima di tutto, potrebbe trattarsi semplicemente di Quicksilver, fratello di Wanda morto durante gli eventi di Age of Ultron. Ammettiamo però che, pur trattandosi di un'opzione perfettamente credibile e sensata per la storia di Wanda, Quicksilver non è esattamente un personaggio famosissimo e di primaria importanza.

Si parla invece di Magneto, cattivo di X-Men e padre di Wanda nei fumetti. Questa ipotesi è una delle preferite dai fan dell'MCU, che apprezzerebbero vedere l'ingresso del personaggio nella saga cinematografica. Una terza opzione, infine, è Doctor Strange che apparirà insieme a Scarlet Witch nel sequel del film a lui dedicato, Multiverse of Madness. È possibile che WandaVision faccia da punto di partenza per il nuovo film.

Per ora si tratta solo di supposizioni, badate bene, e non vi è nulla di ufficiale. Infine, si è recentemente parlato di Eternals: il film Marvel è "enorme e vasto", supererà anche Avengers Endgame secondo gli autori.