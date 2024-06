iOS 18, rumor last minute: blocco delle app con Face ID e la modalità scura per le icone? Lo sapremo tra poco

Con iOS 18 potrebbero arrivare una nuova funzione di sicurezza per le applicazioni mobili e cambiamenti importanti alla schermata iniziale e al centro di controllo. Questi sono gli ultimissimi rumor pre-WWDC, l'evento dedicato agli sviluppatori su piattaforme Apple che si terrà tra pochi minuti.

In particolare, potrebbe venire introdotta la possibilità di bloccare l'accesso alle singole app con Face ID e nuove opzioni di personalizzazione per le icone delle app, che potranno essere scurite in "dark mode".

Un'immagine pubblicitaria per Face ID

L'indiscrezione è arriva da MacRumors, iOS 18 punta a dare maggiore potere agli utenti, rendendo l'esperienza più personalizzabile con la libertà di scegliere tra un numero di opzioni maggiore di quelle attualmente fornite dagli sviluppatori. Va in questa direzione l'arrivo di una nuova funzione di sicurezza che consentirà di bloccare singolarmente le app utilizzando Face ID, confermata da diverse fonti.

Le app integrate nell'iPhone, come Messaggi, Note e persino Safari, potranno così essere bloccate per un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo la verifica biometrica per l'accesso. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa funzione sarà disponibile anche per le app di terze parti. In precedenza, Apple consentiva di bloccare alcune funzioni all'interno di un'app, ma con il nuovo aggiornamento sarà possibile bloccare completamente le app anche quando il dispositivo è sbloccato. Sebbene gli utenti abbiano trovato soluzioni alternative come i Comandi Rapidi per bloccare le app, con l'aggiornamento a iOS 18 non sarà più necessario ricorrere a questi metodi.

Immagine che mostra come viene impostato Face ID su iPhone

Ma questa non è l'unica funzione last-minute che si prevede possa essere annunciata alla WWDC. Apple ha in programma di annunciare anche la modalità scura per le icone delle app nella schermata iniziale. Ad esempio, con la possibilità di visualizzare le app dei social media in un colore specifico, gli utenti potranno personalizzare l'esperienza e rendere l'organizzazione delle icone più ordinata.

Quando la modalità scura sarà attiva, verrà applicata automaticamente una tinta scura alle icone delle app nella schermata iniziale. Per ora questa funzione pare sarà disponibile solo per le app Apple, ma in futuro dovrebbe essere estesa alle app di terze parti fornendo un'API agli sviluppatori.

Al momento, comunque, si tratta solo di indiscrezioni, ma dovremo avere maggiori dettagli tra poco. I membri del Developer Program potranno infatti installare la beta di iOS per i test subito dopo il keynote della WWDC, che come sapete si terrà oggi, lunedì 10 giugno, alle 19 ora italiana, mentre il pubblico generico potrebbe ricevere la beta di iOS 18 già a luglio.