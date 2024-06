Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake annunciati per iPhone, iPad e Mac

Il primo dei due giochi ad arrivare sarà Resident Evil 7, tra l'altro nel giro di un mese. Infatti, il lancio è fissato per il 2 luglio e sarà supportato da iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e qualsiasi iPad e Mac con processore M1 o superiore. Per quanto riguarda il remake di Resident Evil 2 invece non sono state offerte tempistiche precise.

I dettagli sulla conversione di Resident Evil 7

Per quanto riguarda Resident Evil 7, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza simile a quella vista su PC e console, con il gioco che supporta la tecnologia proprietaria di Apple MetalFX Upscaling per garantire un'elevata qualità visiva e performance. Le versioni per iPhone e iPad inoltre includeranno controlli migliorati con una nuova funzione di fuoco automatico, che si attiva dopo aver mirato ai nemici per un determinato periodo di tempo.

Una volta disponibile, i giocatori potranno provare gratuitamente una porzione del gioco prima di valutare se comprarlo o meno. Inoltre, l'acquisto è universale, ovvero potrete giocare su tutti i dispositivi iPhone, iPad e Mac supportati in vostro possesso acquistando solo una volta il gioco. Non manca ovviamente il cross-save per proseguire la partita da dove l'avete lasciata ogni volta che passate a un altro dispositivo Apple.

I preordini di Resident Evil 7 saranno disponibili su App Store nella giornata odierna. Al momento non sono stati indicati dei prezzi ufficiali. Il gioco base sarà venduto in bundle con l'espansione "Not a Hero", l'espansione con protagonista Chris Redfield. Il Gold Edition Upgrade, invece garantirà l'accesso a tutti gli altri DLC, inclusi "End of Zoe," "Banned Footage Vol. 1", "Banned Footage Vol. 2," "5-Coin Set," "Survival Pack" e il livello di difficoltà "Madhouse".