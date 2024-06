Un leaker suggerisce di non avere grandi aspettative per il Nintendo Direct di oggi

Cosa possiamo aspettarci quindi? Un noto leaker - Pyoro - afferma ora che dobbiamo mantenere le aspettative basse perché non ci sarà spazio per molti giochi first party. Considerando che è un evento da 40 minuti (non poco per un Direct) possiamo quindi supporre che perlopiù si vedranno giochi di terze parti.

Oggi, 18 giugno, andrà in onda il Nintendo Direct e i giocatori non vedono l'ora di scoprire cosa sarà annunciato. Nintendo per il momento ha solo confermato che si concentrerà sui giochi in arrivo nella seconda metà dell'anno e che non ci sarà alcun riferimento a Nintendo Switch 2.

Le parole di Pyoro sul Nintendo Direct

Pyoro ha iniziato a parlare del Nintendo Direct in risposta ad alcuni utenti che lo pressavano sulle ultime novità. Un utente ha scherzato sul fatto che l'intero evento sarà dedicato a JRPG e farming simulator e Pyoro ha risposto che, riguardo ai giochi di ruolo, potrebbero parlare di Reynatis, citando sia il DLC per la storia che una demo.

Poi, ha affermato che l'evento non includerà molti giochi first party, ovvero prodotti interni di Nintendo, ma che comunque si aspetta qualche sorpresa. L'idea, quindi, è che non ci saranno dieci nuovi giochi per Switch in uscita entro la fine dell'anno, come è forse naturale visto che la console dovrebbe essere verso la fine del proprio ciclo vitale, con la prossima ora attesa per il marzo 2025.

Ovviamente il pubblico vorrebbe avere notizie per Metroid Prime 4 e magari anche qualche remaster/remake di vecchi The Legend of Zelda che ancora non sono arrivati su Switch.