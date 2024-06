La classifica dei giochi più venduti in UK dimostra che la politica di Atlus sulle riedizioni funziona

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato retail. Questa volta troviamo sulla vetta Shin Megami Tensei 5: Vengeance, la riedizione dell'apprezzato JRPG di Atlus che a quanto pare era molto attesa dai giocatori su PlayStation e Xbox.

Purtroppo non abbiamo dati precisi sui numeri registrati dal titolo su ogni piattaforma. Sappiamo per certo che non rientrano nel conteggio le copie per PC, visto che la classifica non tiene conto delle vendite in digitale, ma sarebbe stato interessante scoprire le vendite su Nintendo Switch, dove in precedenza il gioco era disponibile in esclusiva. Va detto che coloro che già posseggono l'originale del 2021 sono fondamentalmente costretti ad acquistare una nuova copia da zero per accedere ai numerosi contenuti introdotti, dato che non sono disponibili sotto forma di aggiornamenti, upgrade o DLC a pagamento, in linea con la ben nota e poco apprezzata politica di Atlus sulle riedizioni già vista in passato anche per i giochi della serie Persona.