Comicon Bergamo 2024: seguite la fiera con noi, tra dirette, ospiti e tanto divertimento

In compagnia di Movieplayer.it, infatti, abbiamo pianificato una tre giorni di dirette che vi faranno vivere a distanza l'atmosfera della fiera con interviste e molti ospiti speciali. Se siete a Bergamo, però, passate a trovarci al nostro box streaming: Francesco Serino, Lorenzo "Kobe" Fazio e Damiano Panattoni saranno direttamente al Comicon Bergamo anche per voi!

Un ricco palinsesto

A partire dalle 15 del 21, 22 e 23 giugno saremo in diretta sul nostro canale Twitch con un ricco palinsesto. Davanti alle telecamere passeranno ospiti del calibro di Andrea Pessino, fondatore di Ready at Dawn e creatore di giochi del calibro di Daxter, God of War: Chains of Olympus e The Order: 1886, Artesettima, un collettivo con una visione unica della divulgazione dell'arte cinematografica e Michele Posa e Luca Franchini, le mitiche voci del wrestling italiano.

Con loro parleremo di tutto, dagli ultimi videogiochi arrivati sul mercato al film preferito, passando, probabilmente, per qualche incontro di wrestling storico e gli Europei di calcio. Pessino, Artesettima, Michele Posa e Luca Franchini non saranno comunque gli unici ospiti, ma per conoscere il palinsesto completo dovrete collegarvi i giorni della fiera per scoprirlo!

Comicon Bergamo è un festival di cultura pop arrivato quest'anno alla seconda edizione della manifestazione, nata lo scorso anno come espansione di Comicon, il celebre festival del fumetto che si svolge ogni anno a Napoli.

La locandina del Comicon Bergamo 2024

Anche per l'edizione 2024 sono previsti eventi e ospiti di livello internazionale, come per esempio Igort, che sarà il Magister della manifestazione. Il programma di Comicon Bergamo 2024 è ricco e variegato, con un'ampia offerta di eventi dedicati a fumetti, manga, anime, cosplay, videogames, cinema, musica e molto altro. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Qui, invece, potrete comprare i biglietti per la manifestazione. Sarà possibile acquistare l'accesso per il singolo giorno o comodi abbonamenti per tutta la manifestazione.