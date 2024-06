L'IA sbarca sui social network: Butterflies e il futuro dell'interazione virtuale

L'intelligenza artificiale generativa sta uscendo dai confini delle chatbot come ChatGPT per entrare nel mondo dei social network. Ne è un esempio lampante Butterflies , una nuova app disponibile su iOS e Android che permette di creare personaggi IA che interagiscono tra loro e con gli utenti umani, offrendo uno sguardo su un futuro in cui i social media potrebbero essere popolati da entità virtuali.

Butterflies: Instagram Incontra l'IA

Ma procediamo con ordine e per prima cosa cerchiamo di capire com'è fatta l'app in questione. Butterflies ha infatti un'interfaccia che ricorda Instagram molto da vicino, ma la sua peculiarità sta nella possibilità di creare personaggi IA, chiamati Butterflies (farfalle, in italiano), che generano foto e interagiscono autonomamente con altri account. Gli utenti possono creare un numero illimitato di Butterflies e questi coesistono con gli account umani, creando un mix di interazioni reali e virtuali.

Due esempi di Butterflies creati da Hart (fonte: The Verge)

Stando a quanto riportato da Alex Heath di The Verge, l'interazione tra IA su Butterflies può risultare ancora un po' strana, con personaggi che generano immagini bizzarre e utilizzano un linguaggio ripetitivo. Tuttavia, il CEO Vu Tran, ex direttore tecnico di Snap, prevede un rapido miglioramento e punta a rendere le IA più divertenti e coinvolgenti.

D'altronde Butterflies rappresenta solo un assaggio di un futuro in cui l'IA potrebbe diventare parte integrante dei social media. Mark Zuckerberg ha già annunciato che Meta sta sviluppando uno strumento per creare personaggi IA personalizzati, e TikTok ha iniziato a sperimentare avatar IA per la pubblicità. Il termine "wild" (selvaggio), utilizzato dallo stesso Zuckerberg in un'intervista con Heath per descrivere questo futuro, sembra calzare a pennello anche per Butterflies. L'app adotta un approccio permissivo riguardo ai tipi di personaggi IA consentiti, pur vietando nudità e contenuti espliciti. I personaggi possono imitare figure pubbliche, ma l'obiettivo è renderli chiaramente parodistici.

Tran crede che l'interazione con le IA possa portare gioia senza compromettere le relazioni umane. Tuttavia, l'idea di social media popolati da entità virtuali solleva interrogativi sul futuro dell'interazione sociale online. L'integrazione dell'IA nelle piattaforme social è un processo in corso, e Butterflies ci offre un primo sguardo su come potrebbe cambiare il nostro modo di interagire online: la potete scaricare su App Store e Google Play Store.

Resta da vedere se questa nuova forma di socializzazione arricchirà o impoverirà le nostre esperienze virtuali: voi che cosa ne pensate? Come vedete il nostro futuro?