Ace Combat 7: Skies Unknown per Nintendo Switch si mostra con un trailer del gameplay

Bandai Namco ha pubblicato un trailer del gameplay di Ace Combat 7: Skies Unknown per Nintendo Switch che presenta il gioco in termini di trama, gameplay e struttura mentre si avvicina la data di uscita nei negozi, fissata come sappiamo al prossimo 11 luglio.

Il video offre una panoramica completa delle funzionalità dello sparatutto aereo sviluppato da Project Aces, introducendo l'ambientazione e i suoi personaggi, le meccaniche che caratterizzano i combattimenti e le possibilità di gestire l'arsenale per avere a disposizione armi differenti a seconda della situazione.

Per quanto riguarda i contenuti, inoltre, la Deluxe Edition in arrivo su Nintendo Switch includerà nativamente i sei DLC e gli extra messi a disposizione separatamente su PC, PlayStation e Xbox, per un'esperienza ancora più ricca ed entusiasmante.