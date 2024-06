Snapdragon X delude sui giochi: le impressioni dalle recensioni dei primi laptop Copilot+

Il processore Snapdragon X è in grado di raggiungere i 4.3 GHz nella sua versione più potente, ma la sua Neural Processing Unit (NPU) è attualmente la più veloce sul mercato con 45 trilioni di operazioni al secondo. Questa potenza di calcolo dedicata all'IA permette funzionalità avanzate come riconoscimento vocale, elaborazione delle immagini e apprendimento automatico. Tuttavia, presto dovrà affrontare la concorrenza di AMD Strix Point e Intel Lunar Lake , che sono altrettanto veloci o più veloci del chip Qualcomm.

Come sapete bene, Qualcomm, nota per i suoi chip per smartphone, è entrata ufficialmente nel mercato dei laptop con la serie Snapdragon X e ieri, martedì 18 giugno 2024, sono arrivati i primi dispositivi alimentati da processori ARM a 4nm con 12 core e GPU Adreno integrata, che promettono prestazioni elevate e una lunga durata della batteria. La vera novità è però il supporto a Copilot+, il programma di Microsoft che integra l'intelligenza artificiale nell'esperienza Windows.

Prime impressioni, anche sul gaming

Con l'arrivo nei negozi sono arrivate anche le prime recensioni dei laptop Snapdragon X, in particolare l'ASUS Vivobook S 15. Queste evidenziano buone prestazioni generali e un'ottima autonomia, anche con l'emulazione di software x86. Tuttavia, le prestazioni grafiche non sembrano soddisfacenti, nonostante la GPU Adreno. Qualcomm non ha enfatizzato l'aspetto gaming nella presentazione, il che potrebbe spiegare questa carenza.

Un'immagine dalla recensione video di Dave2D & Matthew Moniz mostra le prestazioni in-game dell'ASUS Vivobook S 15

Purtroppo, poi, alcuni giochi non permettono agli utenti di cambiare la risoluzione per adattarla allo schermo o mostrano framerate inferiori alle aspettative, anche quando viene utilizzato l'upscaling. Ma alcuni di questi problemi potrebbero essere peccati di gioventù.

I laptop Snapdragon X supportano inoltre Copilot+, un insieme di funzionalità basate sull'IA che mirano a migliorare la produttività. Tra queste, Cocreator, Live Captions e Audio and Video Effects. La funzione Recall è stata posticipata, mentre alcune tecnologie come la Super Risoluzione Automatica sono esclusive dell'hardware Qualcomm, ma solo per il momento. Il lancio dei laptop Snapdragon X è stato accompagnato da alcune sfide, come il rinvio di Recall per motivi di sicurezza e il conseguente numero limitato di recensioni disponibili, oltre alla causa intentata da ARM contro la stessa Qualcomm per problemi di brevetti. Nonostante ciò, il potenziale di questi dispositivi è evidente, soprattutto grazie all'integrazione con Copilot+ e alla potenza della NPU. Sarà interessante osservare come Qualcomm migliorerà le prestazioni grafiche e come Microsoft evolverà Copilot+ per sfruttare al meglio l'hardware dedicato all'IA. Voi che cosa ne pensate?