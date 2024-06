Intel mostra la potenza delle GPU dei Lunar Lake e punta tutto sulle IA per il futuro

Durante il recente Intel Technology Tour a Taipei, Intel ha mostrato un'anteprima esclusiva delle capacità della sua prossima generazione di processori Lunar Lake con GPU Xe2, mostrando il gioco F1 24. Questo titolo, uno dei primi a supportare la tecnologia XeSS , è stato utilizzato per dimostrare il notevole avanzamento di Intel nel settore grafico, confermando il supporto fin dal primo giorno per le più recenti caratteristiche della GPU in un importante gioco AAA.

Con Xe2, Intel non mira solo a miniaturizzare l'architettura grafica, ma a espanderla su tutte le piattaforme. Petersen ha rivelato anche che con Xe2, Intel ha effettuato numerosi aggiustamenti per migliorare la compatibilità e sostenere le API più recenti.

La presentazione di F1 24 è avvenuta su un processore Lunar Lake non specificato, equipaggiato con la GPU Xe2 , mantenendo il gioco entro il budget energetico di 17W. Configurato a una risoluzione Full HD (1080p) con impostazioni grafiche elevate, il gioco ha mostrato modi prestazionali XeSS con ombreggiature ray tracing , raggiungendo secondo Intel, un frame rate costante e fluido di 60 FPS (anche se non c'era un contatore per valutarne la veridicità).

Nuove frontiere

Intel sta esplorando anche approcci ulteriormente innovativi come la GenAI, un'evoluzione promettente che potrebbe rivoluzionare il modo in cui i giochi interagiscono con le GPU. Tom Petersen di Intel ha discusso questa nuova direzione, spiegando come l'interfaccia tra il gioco e il sottosistema grafico potrebbe evolversi oltre le tradizionali chiamate DirectX.

L'idea è di utilizzare algoritmi intelligenti che possano sintetizzare intere scene grafiche in modo autonomo, senza comandi espliciti. Questo tipo di tecnologia, sebbene ancora non sia in fase di implementazione imminente, rappresenta sicuramente una direzione futura entusiasmante per la grafica computazionale.