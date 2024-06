Apple potrebbe non riparare più in garanzia le piccole crepe del vostro iPhone o Apple Watch

Apple ha recentemente rivisto la sua politica di garanzia , apportando modifiche significative che escludono le crepe sottili dai display di iPhone e Apple Watch dalla copertura standard. Questa mossa potrebbe comportare costi aggiuntivi inaspettati per gli utenti, aumentando la necessità di considerare piani di protezione estesi come AppleCare+.

La decisione di Apple di non coprire più le crepe sottili sotto la garanzia standard si tradurrà in un onere finanziario aggiuntivo per gli utenti, che ora dovranno considerare l'acquisto di AppleCare+ per evitare costi elevati per la riparazione dei dispositivi. Questo cambiamento è visto da molti come un tentativo da parte di Apple di aumentare la vendita dei suoi piani di protezione estesi, che offrono una copertura più ampia, ma ad un prezzo significativo.

Fino ad ora, una singola crepa sottile sul display degli apparecchi, che non presentasse altri danni visibili, veniva coperta dalla garanzia standard di Apple. Questo permetteva agli utenti di ottenere una riparazione gratuita, poiché tale danno veniva considerato un difetto di fabbricazione piuttosto che causato da uso improprio. Con l'ultimo aggiornamento, però, questi tipi di danni sono stati riclassificati come "danni accidentali", escludendoli quindi dalla garanzia gratuita.

Questo aggiornamento segna un netto contrasto rispetto alle politiche precedenti, che ponevano Apple in una posizione di leader per quanto riguardava la soddisfazione del cliente nel settore tecnologico. La modifica di queste policy potrebbe danneggiare questa reputazione, soprattutto se i consumatori percepiscono questa mossa come un regresso nel supporto al cliente.

Analisti e esperti del settore sono divisi riguardo alle possibili ripercussioni di questa politica. Alcuni suggeriscono che potrebbe essere una strategia necessaria per bilanciare i costi in un periodo di crescenti spese di produzione, mentre altri la vedono come un rischio per la fedeltà dei clienti di lungo termine. Nel mentre, ricordiamo che a breve Apple potrà fare le sue varie comunicazioni con l'arrivo del WWDC 2024.