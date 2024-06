PC Copilot Plus bloccati dalla battaglia legale tra ARM e Qualcomm? "È un rischio reale"

Evento a cui ha preso parte una sfilata di dirigenti di Microsoft, ASUS, Acer e MSI, che sul palco ha promosso una nuova generazione di PC potenziati dall'IA insieme all'amministratore di Qualcomm, Cristiano Amon. Ma a tenere banco dietro le quinte non c'era la potenza dei PC Copilot Plus o le potenzialità dell'IA, bensì le possibili conseguenze di una disputa contrattuale tra ARM Holdings e Qualcomm . Due aziende che lavorano insieme per realizzare i chip che alimentano questi nuovi laptop, ma che incredibilmente sono in causa tra loro. Ma per cosa stanno litiganto esattamente? Ve lo raccontiamo subito dopo il salto pubblicitario.

La causa ARM contro Qualcomm

L'azienda britannica ARM, che è per la maggior parte di proprietà del gruppo giapponese SoftBank, ha citato in giudizio Qualcomm nel 2022 per non aver negoziato una nuova licenza dopo l'acquisizione di una nuova società. La causa ruota attorno alla tecnologia che Qualcomm, che progetta chip per dispositivi mobili, ha acquisito da un'azienda chiamata Nuvia, fondata da ingegneri di chip Apple e acquistata nel 2021 per 1,4 miliardi di dollari.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella mentre parla dei PC Copilot+

ARM sviluppa la proprietà intellettuale e i design che vende a aziende come Apple e Qualcomm, che li utilizzano per realizzare chip. Nuvia aveva piani per progettare chip per server basati su licenze ARM, ma dopo la chiusura dell'acquisizione, Qualcomm ha riassegnato il suo team rimanente per sviluppare un processore per laptop, che ora viene utilizzato nei più recenti PC con IA di Microsoft, chiamati Copilot+.

ARM ha affermato che il design attuale pianificato per i laptop Copilot+ di Microsoft è un discendente tecnico diretto del chip di Nuvia. ARM ha dichiarato di aver cancellato la licenza per questi chip. "La richiesta di ARM contro Qualcomm e Nuvia riguarda la protezione dell'ecosistema ARM e dei partner", ha detto un portavoce di ARM, "che dipendono dalla nostra proprietà intellettuale e dai nostri design innovativi, e quindi l'applicazione dell'obbligo contrattuale di Qualcomm di distruggere e smettere di utilizzare i design Nuvia derivati dalla tecnologia ARM".

Qualcomm, di contro, afferma che la sua ampia licenza per la tecnologia ARM copre già i suoi chip per PC, e un portavoce di Qualcomm ha detto che la sua posizione non è cambiata da quando ARM ha depositato la causa nel 2022. "La denuncia di ARM", ha detto Ann Chaplin, consulente generale di Qualcomm, in una dichiarazione del 2022, "ignora il fatto che Qualcomm ha diritti di licenza ampi e ben stabiliti che coprono le sue CPU progettate su misura, e siamo fiduciosi che tali diritti saranno confermati".