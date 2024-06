La data di uscita dei due Rebel Moon Director's Cut è stata svelata, insieme ai nuovi nomi dei film di Netflix

Rebel Moon non ha esattamente colpito gli appassionati di sci-fi e la stampa internazionale, ma forse con l'arrivo della Director's Cut le due pellicole potranno redimersi? Per ora non possiamo rispondere, ma perlomeno sappiamo quando potremo farlo.

I nuovi nomi di Rebel Moon

Le due pellicole cambiano inoltre nome. In originale i film erano chiamati Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice. Ora i titoli inglesi sono Chalice of Blood (letteralmente Il Calice di Sangue) e Curse of Forgiveness (La Maledizione del Perdono).

Ricordiamo in ogni caso che entrambi i film hanno segnalato numeri più che positivi in termini di pure visualizzazioni, il che potrebbe portare Netflix e Snyder a lavorare su nuovi capitoli o comunque altri prodotti legati alla saga. Snyder in precedenza aveva affermato che la direzione per la saga è chiara e che, in caso vi siano possibilità di nuove opere anche in diversi media realizzate da persone diverse, sarebbe stato possibile mantenere una certa coerenza creativa.

Parlando però sempre dei due film di Rebel Moon in formato Director's Cut, possiamo aspettarci circa un'ora in più di film, con un totale di circa sei ore per le due pellicole. Inoltre, questa versione non avrà censure ed è pensata per un pubblico più adulto e maturo.

Diteci, volete vedere Rebel Moon Director's Cut?