Monster Jam Showdown, abbiamo provato i mostri della strada secondo Milestone

Durante i Play Days della Summer Game Fest abbiamo avuto anche modo di incontrare una delegazione italiana: lo stand di Plaion ospitava infatti la prossima fatica di Milestone, e non è stato affatto sorprendente scoprire che qui, negli Stati Uniti, si respira più di un discreto interesse verso l'universo con cui gli sviluppatori si stanno confrontando. La serie di riferimento è infatti quella di Monster Jam, legata a una licenza rimasta a lungo sotto l'ombrello di THQ Nordic salvo poi approdare proprio negli studi milanesi di Milestone, che attraverso il nuovo capitolo puntano a riacchiappare un pubblico che ancora oggi sente la nostalgia del capitolo pubblicato un sacco di lune fa, per la precisione nel lontanissimo 2007.

Un viaggio "off the road"

Ormai è da qualche tempo che Milestone ha interiorizzato il valore della varietà: Monster Jam Showdown si sviluppa anzitutto attorno a tre diverse macro-regioni, ovvero il Colorado, la Death Valley e l'Alaska, ambientazioni che sono ovviamente rappresentative del principale bacino di pubblico della licenza ma che, al tempo stesso, offrono anche una discreta dose di diversificazione nei biomi.

Il Colorado, per esempio,, è terra di foreste, fiumi, colline e montagne punteggiate di tronchi secolari caduti, la Death Valley rappresenta un invito a solcare i deserti rocciosi del Nord America e balzare nelle valli monumentali, mentre l'Alaska aggiunge all'equazione fiumi ghiacciati e panorami innevati, fra l'altro consentendo di frantumare gli accumuli di neve per tagliare qualche curva troppo stretta.

Il principale strumento per muoversi nel mondo è la modalità Showdown Tour, una sorta di carriera ancorata a una struttura non lineare che richiede di completare le diverse regioni impegnandosi in attività completamente diverse fra loro. La prima che abbiamo potuto provare era anche quella più ordinaria, ovvero una classica corsa in tre giri lungo i panorami monumentali della Death Valley, costruita attorno a percorsi multipli nonché enormi salti da sfruttare per piombare in testa ai malcapitati avversari, sfruttando qualsiasi scorrettezza necessaria per guadagnare qualche posizione.

Un giro del mondo sulle bestie dell'asfalto... anzi, dello sterrato

La seconda variante era invece la gara Head to Head, praticamente una boss fight che prende vita quando il campione di una determinata zona - fra l'altro accompagnato da una sequenza animata - decide di lanciarsi in uno sparo senza esclusione di colpi: nel nostro caso, abbiamo potuto affrontare il truck Pirate Curse attorno a un fiume congelato dell'Alaska, frantumando barriere di ghiaccio nel tentativo di prendergli qualche metro. Vincere la gara, fra l'altro, non è sufficiente: bisogna anche totalizzare più punti del rivale, distruggendo parti dello scenario ed eseguendo complessi trick grazie alla gestione disgiunta del treno posteriore.

A proposito di trick, l'ultima sfida che abbiamo vissuto era una competizione di Freestyle nel mezzo di una foresta del Colorado, ovvero un segmento di gioco in cui la fisica di guida cambia completamente al fine di accomodare le più folli acrobazie di questo show motoristico.

Le gare di freestyle sono estremamente difficili

Sulla carta avremmo dovuto cimentarci in impennate, backflip, frontflip, guida su due ruote e via dicendo, ma nella pratica abbiamo trascorso molto più tempo ribaltandoci e schiantandoci contro le sequoie della regione.