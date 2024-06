Su PlayStation Store sono inziate le Offerte di metà anno con sconti fino all'80% su giochi PS4 e PS5

Segnaliamo anche Assassin's Creed Mirage , ora venduto a 24,99 euro, ovvero alla metà del prezzo standard. I fan di Spyro e Crash Bandicoot , poi, hanno l'imbarazzo della scelta. Crash Bandicoot 4 viene proposto a 23,09 euro e sono in sconto anche i remake delle trilogie di ambo le serie, incluso un bundle che comprende entrambe al prezzo di 24,49 euro, con uno sconto del 65% sul totale.

Like a Dragon: Infinite Wealth viene proposto a 45,49 euro , il prezzo più basso mai visto sullo store di Sony, con uno sconto pari al 35%. Ai fan di Lara Croft, invece, potrebbe far gola Tomb Raider I-III Remastered a 22,49 euro , con uno sconto del 25% sul totale.

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si è aggiornato accogliendo nuove promozioni. Questa volta sono iniziate le "Offerte di metà anno" con tantissimi giochi, edizioni speciali e DLC per PS4 e PS5 con sconti fino all'80% sul totale. Vediamo alcune dei saldi più interessanti.

Le nuove offerte terminano a inizio luglio

Tutte le nuove promozioni saranno disponibili fino alle 00:59 italiane del 4 luglio. L'elenco completo dei giochi e DLC in offerta è consultabile nella versione web del PlayStation Store, a questo indirizzo, o direttamente dalla vostra console.

Ichiban Kasua e Kazuma Kiryu in Like a Dragon: Infinite Wealth

Di seguito invece vi proponiamo una selezione degli sconti in evidenza:

Assassin's Creed Mirage a 24,99 euro, sconto del 50%

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft a 22,49 euro, sconto del 25%

Like a Dragon: Infinite Wealth a 45,49 euro, sconto del 35%

Stray a 17,99 euro, sconto del 40%

Crash Bandicoot 4: It's About Time a 23,09 euro, sconto del 67%

Crash Team Racing Nitro-Fueled a 13,99 euro, sconto del 65%

Spyro Reignited Trilogy a 13,99 euro, sconto del 65%

Bundle Crash Trilogy + Spyro Trilogy a 24,49 euro, sconto del 65%

The Outlast Trials a 24,78 euro, sconto del 33%

Hades a 12,49 euro, sconto del 50%

Batman: Return to Arkham a 5,99 euro, sconto dell'88%

Ghost of Tsushima: Director's Cut a 29,39 euro, sconto del 58%

Final Fantasy 16 a 47,99 euro, sconto del 40%

Granblue Fantasy: Relink a 41,99 euro, sconto del 30%

Horizon Forbidden West a 29,99 euro, sconto del 40%

Hi-Fi Rush a 23,99 euro, sconto del 40%

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che da ieri sono disponibili i nuovi giochi PS4 e PS5 riservati agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di giugno.